Какая погода будет 27 марта в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 27 марта, сообщает zakon.kz.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге в горных районах – сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей, сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской, днем Костанайской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью в Атырауской, днем на юге Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Алматинской, утром и днем Туркестанской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.