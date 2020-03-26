Экономика простых вещей: бизнес получил кредиты на 71,4 млрд тенге

Согласно мировой статистике, семейный бизнес составляет минимум 60% сектора МСБ и где-то порядка 20% крупного бизнеса. Семейные компании нацелены на долгосрочность, а значит, легче переносят трудности, в том числе и пандемию.

Одним из примеров успешного стартапа на селе является компания "Фермерский дворик" в Алматинской области. Компания на небольшом участке в 50 соток выращивает экологически чистое мясо домашней птицы, без использования гормонов роста и антибиотиков, по принципу органического птицеводства. Идея выращивать экологически чистое мясо возникла у Диара Махпирова не случайно, обнаружив аллергию у детей, он начал интересоваться птицеводством и увидел, что в Казахстане интерес к натуральным фермерским продуктам растет. Так появилась компания "Фермерский дворик". В 2019 году Диар обратился в Аграрную кредитную корпорацию с заявкой на кредит по программе "Экономика простых вещей" (ЭПВ), не хватало собственных средств на покупку оборудования. На 20 с лишним миллионов фермер закупил холодильное оборудование, модульный убойный цех и промышленные инкубаторы.

Мы заинтересованы в развитии сельского предпринимательства в Казахстане,- говорит руководитель Службы маркетинга и PR АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Ескендир. – Финансирование МСБ на селе имеют выраженный социально-экономический эффект. За два года реализации программы ЭПВ созданы 1,6 тыс. новых рабочих мест для сельчан.

За 2019-2020 гг. в АО "Аграрная кредитная корпорация" льготные кредиты получили 1476 сельхозтоваропроизводителей на сумму 71,4 млрд тенге.

В настоящий момент производственная мощность небольшой птицефермы составила 60 тонн в год. Продукция реализуется в Алматы и Нур-Султане.

В 2020 году мы открыли свой интернет-магазин и наладили систему доставки продукции на дом, - говорит Диар Махпиров. - Доля заказов на дом уже составляет около 40%". Продукция пользуется спросом, растет клиентская база.

"Наш проект еще не вышел на полную производственную мощность, - отметил Диар. – Инкубационный период занимает 21 день. Затем цыпленок достигает товарного веса в среднем за 60 суток. Сейчас на ферме работают 6 человек".

Для справки:

АО "Аграрная кредитная корпорация" реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга "Байтерек".