Перенять опыт Казахстана предложили в Международном союзе юристов

24 марта в Институте законодательства и сравнительного правоведения (Москва) состоялось онлайн-заседание Координационного совета Международного союза юристов. В заседании приняли участие свыше 60 членов Координационного совета, в том числе из государств – участников СНГ и государств дальнего зарубежья, передает zakon.kz.

На заседании были рассмотрены заключения на проекты Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области цифрового развития и Концепции дальнейшего развития СНГ, а также о создании постоянной комиссии Международного союза юристов по вопросам юридической науки и юридического образования и ряд других организационных вопросов.

Международный союз юристов сплотил общественные объединения юристов России, стран СНГ и ряда других государств Европы и иных регионов мира, результатом чего является целенаправленная деятельность по развитию сотрудничества юристов из стран, входящих в его состав, - сказала председатель Координационного совета МСЮ, вице-президент Российской Академии Наук Талия Хабриева.

Председатель МСЮ Андрей Требков особо подчеркнул роль Нурсултана Назарбаева в создании уникальных организационных структур: союзов юристов в Казахстане.

Кроме "Казахстанского союза юристов" созданы союзы по всем категориям, такие как Союз Судей РК, Ассоциация прокуроров РК, Казахстанская криминологическая ассоциация, Республиканская коллегия адвокатов, Республиканская нотариальная палата, Союз коммерческих юристов".

Также он отметил высокий уровень Концепции партийного проекта "Заңгерлік көмек", подготовленной проектной группой Портфолио офиса партии "Nur Otan", указал на необходимость распространения положительного опыта оказания волонтерами безвозмездной юридической помощи во всех регионах страны, привлекая к этому все юридическое сообщество.

Участники также обратили внимание на меморандум Казахстанского союза юристов и работу Объединения депутатов маслихатов Казахстана по повышению уровня правовой грамотности депутатов местных представительных органов. В заключение выступления, обращаясь членам Координационного совета, Андрей Требков предложил перенять опыт Казахстана.

В свою очередь заместитель Председателя МСЮ, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов рассказал, что по инициативе Елбасы Казахстан одной из первых в СНГ начала внедрение электронных госуслуг.

Сегодня в соответствии с установками Президента Касым-Жомарта Токаева цифровизация становится одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности общества. Поскольку искусственный интеллект, технологии 3D-печати, блокчейн активно проникают во все сферы жизни человечества и имеют тенденцию к глобальному распространению, есть необходимость правового осмысления этих процессов.

В этой связи он пригласил руководство и членов Координационного совета Международного союза юристов на предстоящую онлайн-конференцию "Право в эру цифровизации", которая состоится в июне в Казахстанско-французском Институте Сорбонна - Казахстан.

В рамках заседания был образован Президиум Координационного совета Международного союза юристов. От Казахстана в состав Президиума были избраны Председатель Конституционного Совета РК - Кайрат Мами, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева - Игорь Рогов, Председатель Казахстанского союза юристов - Серик Акылбай.

В соответствии с Уставом, Международный Союз юристов является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, общественным объединением.

Основными целями МСЮ являются: содействие объединению усилий юристов разных стран в деле обеспечения прав и свобод человека; привлечение широкой юридической общественности к участию в международных правовых, гуманитарных и иных проектах и программах; содействие реализации гуманитарных и миролюбивых инициатив общественных и государственных организаций, проектов и программ международного и национального развития; содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, консолидации с национальными, региональными и международными организациями юридической общественности.