Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области 

В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, сообщает zakon.kz.

По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд. тенге,- сообщили в пресс-службе АФМ РК.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты, бухгалтерские документы и печати компаний.

В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.