Мамин рассказал о перспективах развития автомобилестроения в Казахстане

Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как развивается автомобилестроение в Казахстане.

По его словам, это одно из стратегически важных направлений индустриального развития страны.

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.

Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику, - сказал Мамин.

Кроме того, премьер ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья "KamLitKZ".

Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КАМАЗ" - 95% продукции будет экспортироваться.

Также глава правительства посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг".

Во время поездки премьер-министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством компаний "КАМАЗ", "Татнефть", "АвтоВАЗ" и "KIA Motors". Вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на встречах с руководством АО "Петербургский тракторный завод", белорусского ОАО "Гомсельмаш" и итальянской "SDF Group".

По итогам переговоров в присутствии Мамина подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной сборке, инвестиционные соглашения и специальные инвестконтракты.