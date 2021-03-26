Казахстанский певец рассказал, на что готовы ради него фанатки из России

Казахстанский певец Анатолий Цой, известный по выступлениям в составе российской группы MBAND, рассказал о знаках внимания от поклонниц, которые вызывали у него раздражение, передает zakon.kz.

Цой признался, что никогда не был обделен вниманием девушек.

Мне предложили миллион рублей за ужин. Но я-то понимал, что там не ужин. Я не плачу и не принимаю деньги за интим. Проституток в моей жизни не было. Некоторые из фанаток пытались привлечь его откровенными снимками. "Самое ужасное, пока я был в группе — сейчас, в последние года два это прекратилось — мне присылали в директ грудь, попы. Ты переходишь на их страницы, а многим из них не было еще даже 18. И ты думаешь: "Твою дивизию! Ужас!". Я же старовер. Для меня до сих пор важна та история, когда мужчина должен сделать первый шаг, подойти, познакомиться и все прочее. Хотя бы в первое время романтика: цветы и конфеты. Но когда девочка тебе присылает фотографию своей груди — это странно, сказал Цой в программе "Откройте, Давид".