Евросоюз продолжает призывать освободить Навального

Европейский союз призывает к "незамедлительному освобождению" Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

Как отмечает РИА Новости, в союзе обеспокоены состоянием здоровья находящегося в колонии в России оппозиционера.

Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов, - написала Масралли в Twitter.

По ее словам, в ЕС продолжают призывать к "немедленному и безусловному освобождению" Навального и расследованию произошедшего с ним инцидента.

Несколько дней назад Юля Навальная написала пост о состоянии здоровья мужа и потребовала освободить его.

Адвокат заключенного отметил, что у него прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.

Тем временем Навальный написал пост о своем состоянии здоровья и условиях лечения в колонии.

Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает - за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться, - написал он на своей странице в Instagram.