Разработчик "Спутника V" привел данные о случаях заражения КВИ после вакцинации

Директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения COVID-19 у привившихся обоими компонентами препарата единичны, передает zakon.kz.

В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета, - цитирует его ТАСС.

По словам разработчика "Спутника V", человек считается вакцинированным и защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента вакцинного препарата.

Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, - добавил Гинцбург.

Также ученый призвал всех, кто привился от COVID-19, не пренебрегать индивидуальными мерами защиты: продолжать носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, особенно в период между введением первой и второй дозы, а также в течение трех недель после второй прививки.

Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%. И это особенно важно для лиц старше 60 лет - у них риск тяжелого течения заболевания и осложнений, как мы видим на практике, особенно высок. И именно для них надежная иммунная защита от COVID-19 с помощью вакцинации наиболее важна, - заключил Гинцбург.

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