Названы первые признаки рака крови у детей

Кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга "Медика", онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил первые признаки рака крови у детей, передает zakon.kz.
В беседе с 5-tv.ru он отметил, что рак провоцируют в первую очередь генетические факторы, аномалии развития и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды.
Как подчеркнул специалист, состояние здоровья родителей, в первую очередь - матери, влияет на появление онкологических заболеваний у детей.
К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности. Родителям нужно обязательно следить за поведением и состоянием своих детей, а также обращать внимание на своевременное обращение к педиатрам на контрольный осмотр, - пояснил Мяснянкин.
По его словам, одним из самых распространенных диагнозов, которые ставят онкологи детям и подросткам, является лейкоз. Заболевание крайне опасно и может потребовать серьезного химиотерапевтического или лучевого лечения.
Он перечислил первые симптомы, которые могут сказать родителям о возможном развитии у ребенка рака крови и костного мозга:
Онколог призвал родителей в случае появления упомянутых признаков незамедлительно обращаться к педиатру.
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