Названы первые признаки рака крови у детей

Кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга "Медика", онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил первые признаки рака крови у детей, передает zakon.kz.

В беседе с 5-tv.ru он отметил, что рак провоцируют в первую очередь генетические факторы, аномалии развития и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды.

Как подчеркнул специалист, состояние здоровья родителей, в первую очередь - матери, влияет на появление онкологических заболеваний у детей.

К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности. Родителям нужно обязательно следить за поведением и состоянием своих детей, а также обращать внимание на своевременное обращение к педиатрам на контрольный осмотр, - пояснил Мяснянкин.

По его словам, одним из самых распространенных диагнозов, которые ставят онкологи детям и подросткам, является лейкоз. Заболевание крайне опасно и может потребовать серьезного химиотерапевтического или лучевого лечения.

Он перечислил первые симптомы, которые могут сказать родителям о возможном развитии у ребенка рака крови и костного мозга:

утомляемость,

снижение аппетита,

плаксивость,

потеря веса,

бледные покровы кожи,

невнимание к различным происходящим вокруг процессам.

Онколог призвал родителей в случае появления упомянутых признаков незамедлительно обращаться к педиатру.