Президент США Джо Байден призвал считаться с Россией, передает zakon.kz.

Как сообщает govoritmoskva.ru, об этом он заявил, выступая на одной из сессий саммита Европейского союза, проходившего в режиме онлайн.

Отмечается, что слова Байдена на пресс-конференции пересказал премьер-министр Италии Марио Драги, который отметил, что новый американский президент привнес "свежее дыхание в отношения с Брюсселем".

Джо Байден четко дал понять, что ЕС - один из столпов американской внешней политики. Марио Драги

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи сообщила, что главы государств и правительств ЕС стратегическую дискуссию об отношениях с Москвой отложили на июнь.