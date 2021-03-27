"Космические" счета за воду получили жители Павлодара

В Павлодаре разгорелся скандал вокруг "космических" счетов за воду, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", добиваться правды от горводоканала павлодарцам пришлось со скандалом. У абонентов разобраться в ситуации получилось не сразу.

По словам возмущенных жителей, им не учли платеж за январь, а февральская квитанция пришла с долгом.

Как говорят люди, проблемы с водоканалом возникают регулярно. По их словам, в конце месяца дозвониться к диспетчерам для передачи показаний по счетчикам практически невозможно.

Жители Павлодара написали коллективное письмо с жалобой на монополиста в прокуратуру.

Как объяснили абонентам в компании, проблема возникла из-за сбоя в новой системе.

С переходом на новое программное обеспечение произошел сбой расчета за услуги водоснабжения и водоотведения. Просим Вас обратить внимание на показания в квитанции. В случае несоответствия просим Вас обратится в ТОО "Единый расчетный центр" для корректировок и исправления ошибок в начислении. Единый расчетный центр Павлодара