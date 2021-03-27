Коронавирус в мире: число заразившихся превысило 125 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 125 млн, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на 21:44 (по времени Нур-Султана) 26 марта во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 125 160 255 инфицированных и 2 748 737 умерших. Число заразившихся увеличилось на 614 570, умерших - на 9396.

Отмечается, что более чем 614 тыс. зараженных за сутки - это самый высокий показатель суточного роста заболеваемости с 24 января.

Согласно сведениям, которые поступили в ВОЗ за минувшие сутки, более 44% случаев инфицирования приходятся на Европу (270 451), на втором месте - Северная и Южная Америка (211 620), на третьем - Юго-Восточная Азия (69 546).

Лидером по подтвержденным случаям заражения по-прежнему являются США - 29 718 930. За ними расположилась Бразилия (12 220 011), Индия (11 846 652), Россия (4 501 859), Франция (4 351 506), Великобритания (4 319 132), Италия (3 464 543), Испания (3 247 738), Турция (3 120 013), Германия (2 734 753), Колумбия (2 353 210) и Аргентина (2 269 877).