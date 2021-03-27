В Алматы задержали вора-гастролера из Грузии

Алматинские полицейские задержали вор-гастролера из Грузии, сообщает zakon.kz.

Он промышлял карманными кражами в общественных местах. 36-летний гражданин Грузии К., ранее уже был судим за аналогичные преступления, а в Алматы прибыл именно с целью заработать воровством.

Преступник снимал номера в хостелах, где не задерживался более двух суток. Орудовал он в одиночку в местах скопления людей: в торговых центрах, в бизнес центрах, в магазинах и т.д. Как и все карманные воры, подозреваемый ловко и незаметно для жертв проникал рукой в карманы или сумки, извлекая ценные вещи.

На текущий момент задержанному доказано три эпизода хищения чужого имущества. Допускаем, что их может быть больше, проверяется его причастность к другим аналогичным имущественным правонарушениям. В отношении иностранца проводится досудебное расследование по статье 188 УК – "кража". начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков