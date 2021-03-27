Группу вымогателей задержали в Акмолинской области

Преступная группа вымогателей задержана в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

24 марта года в дежурную часть УП города Кокшетау обратился 20-летний местный житель. Группа лиц вымогала у него 200 000 тенге. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием. 80 000 тенге парень уже им отдал.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Преступление предварительно готовилось. Использовался заранее продуманный предлог для выдвижения последующих материальных претензий. В ходе расследования личности всех подозреваемых были установлены. пресс-служба ДП Акмолинской области

25 марта сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской областии ДКНБ задержали четверых жителей города Кокшетау от 20 до 24 лет.

Проводится досудебное расследование. В настоящее время трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.