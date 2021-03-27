Талая вода снесла мост в Атырауской области

Часть временного моста, расположенного на реке Ногайты в километре от села Сагыз Кызылкогинского района, смыло водой, сообщает zakon.kz.

Причиной называют резкое потепление в Актюбинской области - снег быстро растаял и порыв талой воды обрушился на мост. Сыграли свою роль и обильные дожди, передает azh.kz.

Вчера вечером мы остановили транспортное движение и перекрыли мост. Местные жители говорят, что такого сильного потока воды не наблюдалось уже лет пять-шесть. Это временный мост, потому что основной ремонтируется. Подрядчик занимается и восстановлением временного моста. заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков

По словам начальником районного отдела ЧС Марата Кузембаева, временный мост восстановлен, работы велись ночью.

Сегодня с 8 часов утра по мосту начали проезжать машины. Сейчас ведутся работы по дополнительному покрытию щебнем. Подрядная компания насыпала 100 тонн грунта и 160 тонн щебня по обе стороны моста, было задействовано 3 самосвала, 2 погрузчика, 1 экскаватор. ЧС Марат Кузембаев

В настоящее время уровень воды опустился, и опасность миновала.