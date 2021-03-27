В Кремле назвали сроки подачи декларации о доходах Путина

Президент России Владимир Путин подаст декларацию о доходах за 2020 год в установленный законом срок, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он сообщил, что глава государства и сотрудники администрации президента подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля.

По законодательству РФ сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, который установлен для их подачи.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В его собственности указана квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также у президента есть квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место в 18 "квадратов", эта недвижимость находится у него в пользовании. Кроме того, за российским лидером закреплены два автомобиля ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и прицеп "Скиф".