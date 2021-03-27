Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не считают нужным отвечать, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Mirror, исследователи дали животным послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как они отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. Всего в эксперименте были задействованы 20 питомцев.

При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.

По мнению исследователей, такая реакция восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками, но их не дрессировали. Именно поэтому, считают специалисты, кошки чувствуют себя главными.