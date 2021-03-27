Коронавирус обнаружен у пассажира, прибывшего из Киева в Алматы

В Казахстан 26 марта 2021 года прибыло 48 международных авиарейса из Великобритании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Шри-Ланки, Грузии, КНР, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает zakon.kz.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 5 551 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 525 человек, без справок прибыли 26 граждан РК.
В том числе:
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа от 25 марта, из 19 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Киев – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, - сообщили в комитете.
Кроме того, 26 марта 2021 года гражданин Киргизской Республики, прибывший авиарейсом из Киргизии без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Алматы.
Хотите быть в курсе важных новостей?