Токаев выразил соболезнования родным и близким Владимира Шепеля

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Владимира Шепеля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Владимир Николаевич прошел большой профессиональный путь, за годы ответственной работы пользовался заслуженным уважением. Посвятил свою жизнь беззаветному служению на благо народа Казахстана. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями. Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, – говорится в телеграмме.