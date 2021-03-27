Чем опасна безглютеновая диета, рассказала диетолог

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, почему не стоит исключать из рациона обычный хлеб и прочие продукты с глютеном, передает zakon.kz со ссылкой на aif.ru.

По ее словам, в последние годы глютен незаслуженно обвиняют в развитии самых разных заболеваний, включая деменцию, депрессию, ожирение, аутизм и синдром дефицита внимания. Для большинства людей глютен не представляет никакой опасности и даже, наоборот, полезен. И нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило вред непосредственно глютена для здорового человека. Также не доказан повышенный риск онкологических заболеваний при употреблении продуктов с глютеном.

Согласно исследованию, опубликованному несколько лет назад в журнале British Journal of Nutrition, безглютеновая диета может привести к недостатку полезных бактерий в кишечнике, что отразится на работе иммунной системы. Поэтому ученые считают, что полностью воздерживаться от глютена нужно только в крайних случаях.

Почему полезен глютен?

Глютенсодержащие продукты в составе имеют много полезных компонентов:

пищевые волокна (клетчатка);

витамины - А, Е, В1, В2, В6;

микроэлементы - наибольшая концентрация фосфора и кальция, которые легко усваиваются;

18 аминокислот, в том числе лизин, который отвечает за рост и восстановление клеточных мембран и тканей, а также необходим для работы иммунной системы, треонин, необходимый для роста и нормальной работы органов пищеварения, метионин, без которой не происходит процесс синтеза молекул гемоглобина и наполнения тканей ионами кислорода.

Как отметила диетолог, для детей польза глютена неоспорима, потому что это полноценный растительный белок. Витамины группы В, которые есть в его составе, необходимы для развития нервных волокон, функционирования внутренних органов, в том числе и миокарда. В подростковом возрасте при половом созревании клейковина необходима для нормального формирования репродуктивных органов и роста скелетных костей. В молодом возрасте клейковина способствует укреплению иммунитета и работы опорно-двигательного аппарата. Поэтому если непереносимости клейковины нет, то от таких продуктов отказываться не стоит.

По ее словам, аллергия на клейковину обычно развивается у детей до 12 месяцев, а также у взрослых после 30-40 лет. Таких людей (больных целиакией) во всем мире меньше 1%. У них отсутствует особый фермент для расщепления клейковины.

Четыре главных мифа про глютен

Продукты с глютеном приводят к метеоризму и вздутию живота.

Многие противники клейковины жаловались на эти симптомы производителям. Однако исследователи провели слепой тест и выяснили, что люди сами внушили себе такие расстройства. Участники эксперимента, которые съели продукты без глютена, но не знали об этом, начали страдать повышенным газообразованием. В остальном тест показал: здоровому человеку клейковина не грозит вздутиями.

Клейковина способствует ожирению.

Ожирение возникает от бесконтрольного поглощения жиров и углеводов, отсутствия двигательной активности и несоблюдения режима питания. Хлеб из муки высшего сорта и сдобная выпечка при неумеренном потреблении существенно добавляют калорий и могут привести к отложению жировых запасов. Глютен здесь, конечно, не виноват. Просто нужно меньше есть булочек.

Глютен вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Глютен может стать причиной страшных болезней, если у пациента уже есть целиакия. А выпечка (в которой есть клейковина) может повысить уровень холестерина, но по той же причине - несбалансированная диета и слишком много калорий. И нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило вред непосредственно глютена для здорового человека, в том числе повышенный риск онкологических заболеваний.

Сейчас в хлебе больше глютена, чем раньше.

Нет. Даже генно-модифицированная пшеница содержит не больше клейковины, чем обычная. Разница может быть заметна по сортам, но никак не по меркам времени «тогда и сейчас». Агрономы отбирают наиболее богатые на урожай сорта и никак не влияют на белковый состав самих злаков, а значит, и на содержание глютена.