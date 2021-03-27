Жигунов женился на копии Заворотнюк

58-летний Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной - Виктории Ворожбит, которую прозвали "копией Заворотнюк", передает zakon.kz.
Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
Поздравьте меня) Вика взяла мою фамилию, - написал он.
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Отметим, что днем ранее он опубликовал фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце.
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В свою очередь Ворожбит опубликовала совместное фото с Жигуновым, мило подписав его "Жигуновы".
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