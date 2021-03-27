Жигунов женился на копии Заворотнюк

58-летний Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной - Виктории Ворожбит, которую прозвали "копией Заворотнюк", передает zakon.kz.

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Поздравьте меня) Вика взяла мою фамилию, - написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Отметим, что днем ранее он опубликовал фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

В свою очередь Ворожбит опубликовала совместное фото с Жигуновым, мило подписав его "Жигуновы".