О подготовке к историческому матчу рассказали главные тренеры сборных Казахстана и Франции

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о подготовке к матчу с Францией в отборе на чемпионат мира 2022 года, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Мы работаем в штатном режиме. Наши парни готовы. Против нас будут играть чемпионы мира, это будет интересный опыт для наших футболистов. Мы хотим получить удовольствие от футбола и показать хороший футбол. (...) (полузащитник Бактиер Зайнутдинов - прим. ред.) - универсальный игрок. В последнем матче чемпионата России Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА не предоставил нам никаких документов по этому поводу. В сборной прошел полное обследование, - и обнаружили, что он не готов. Случился рецидив старой травмы. В ЦСКА посчитали, что это мелкая травма, но оказалось, что все серьезнее. Поговорили с ним наутро, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией. Что касается состава, то еще есть время. Утром мы встретимся с ребятами и сообщим им стартовый состав на игру. Не хотелось бы раскрывать все детали раньше времени. Сами видите, - мою речь переводят на французский, и нас, конечно, будут слушать. Про Баху мы рассказали, что уже поделаешь. Талгат Байсуфинов

По его словам, сборная Украины в матче против французской сборной "постаралась насытить центр поля".

Мы знаем силу соперника. У французов сразу три игрока в центральной зоне полузащиты, но мы играем дома. Наша цель - показать хороший футбол и не забывать про атаку. Раскрывать все секреты не хотелось бы. (...) Выделять кого-то отдельно будет некорректно, - все-таки, это чемпионы мира. Один, как говорится, в поле не воин. Личностей ярких много, и команда очень сильна. Синтетика - это небольшое преимущество, но для чемпионов мира нет разницы, на каком покрытии играть. Мы хотим сыграть как команда и хотим показать футбол, чтобы получили удовольствие болельщики. В целом, мы должны поднять уровень всего футбола, - отметил главный тренер сборной Казахстана.

Также он сообщил, что капитана "все еще не выбрали".

Завтра с утра еще раз соберемся и решим, кто выведет команду с капитанской повязкой, - заключил Байсуфинов.

Мнением об игре с Казахстаном поделился главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который отметил, что уже знает, по какой схеме планирует играть казахстанская команда.

Да, игрокам будет нелегко, но у нас есть свои обязательства - добиться положительного результата, и мы должны сделать для этого все необходимое. Казахстан - нелегкий соперник. Да, они забили не так много голов, но я бы не стал рассматривать эту игру как простую. (....) Мы первый раз играем в Казахстане. Не так много было времени для сна, но мы знали о всех сложностях, которые нас ждут. Сборная Казахстана - команда, которая ничего не теряет. Франция должна, несмотря на все объективные трудности, показать свой лучший футбол. Знаю, что казахстанцы планируют играть с тремя центральными защитниками. Исходя из этого, мы будем избирать тактику на матч. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность казахстанскому народу за теплый прием и гостеприимство. Дидье Дешам

Главный тренер французской сборной отметил, что он "еще должен поговорить с футболистами, узнать их состояние, чтобы определиться со стартовым составом на матч с Казахстаном".

Играть после травмы всегда трудно, но у Погба все получится. Думаю, что для полного восстановления ему нужно давать больше игрового времени, - считает Демаш.

Также о своем настрое на игру со сборной Казахстана рассказал капитан и голкипер сборной Франции Уго Льорис.

Нелегко было привыкнуть к разнице во времени и холоду, но для нас созданы все условия. Конечно, нужно еще время, чтобы привыкнуть и к искусственному полю. Я не думаю, что предстоящий матч будет легким для нас. (...) Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче против нас, это будет испытанием для нашей команды. Мы постараемся показать свой лучший футбол. В некотором смысле игра будет похожа на матч с Украиной: казахстанцы также попытаются играть от обороны. Поэтому мы готовимся к нелегкой игре, - отметил он.

28 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет матч сборной Казахстана со сборной Франции, без зрителей.

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