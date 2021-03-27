Внешнюю подсветку Акорды отключили в рамках глобальной акции "Час Земли"

27 марта 2021, 22:17
Фото: facebook.com/Berik Uali

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил, что Акорда присоединилась к глобальной акции "Час Земли", сообщает zakon.kz.

27 марта в рамках глобальной акции "Час Земли" погаснет свет в тысячах городов мира. Основной целью этой массовой акции является привлечение внимания людей к бережному отношению к ресурсам планеты. С целью поддержки этой благородной акции с 20:30 до 21:30 часов по времени Нур-Султана будет отключена внешняя декоративная подсветка ряда крупных объектов по всей стране, в том числе в президентском дворце "Акорда". #EarthHour, - написал он на своей странице в Facebook.


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