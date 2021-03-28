Первую партию китайской вакцины от КВИ доставили в Узбекистан

В Узбекистан из Китая доставлена первая партия вакцины от COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщает Синьхуа, в международный аэропорт Ташкента им. Ислама Каримова доставлена первая партия китайско-узбекской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 из 1 млн доз.

По словам посла КНР в Узбекистане Цзян Янь, это новая рекомбинантная вакцина против COVID-19, которая разработана учеными из Института микробиологии Академии наук Китая и произведена фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Клинические испытания препарата проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными.

Как отметил глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев, "вакцина получит широкую поддержку в стране".

Она имеет самый высокий уровень безопасности по сравнению с другими типами вакцин. В ближайшее время эти вакцины будут доставлены во все регионы страны, где организованы более 3 тыс. пунктов вакцинации. Начнется массовая вакцинация, которая, безусловно, играет большую роль в защите населения от пандемии COVID-19, - сказал он.

В Узбекистане вакцина ZF-UZ-VAC2001 была зарегистрирована 1 марта.

С 1 апреля вакциной AstraZeneca планировалось начать вакцинацию населения, однако начало кампании было отложено на 5 апреля в связи с трехдневным празднованием Навруза.

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