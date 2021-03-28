Автор "Игры престолов" подписал пятилетний контракт с HBO

Американский писатель, автор цикла "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин заключил контракт со стриминговым сервисом HBO Max, передает zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, за это писатель получит "восьмизначную" сумму.

В рамках контракта Джордж Мартин будет принимать участие в разработке новых проектов.

В 2019 году HBO завершила показ сериала "Игра престолов", основанного на книге Джорджа Мартина. Сейчас компания работает над пятью проектами этой вселенной. В 2019 году HBO анонсировал приквел "Дом дракона" по книге "Пламя и кровь", премьера шоу запланирована на 2022 год. Еще один приквел снимут по "Повестям о Дунке и Эгге".

Кроме того, HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам "Игры престолов".

Помимо картин, основанных на цикле "Песнь льда и огня", Мартин примет участие в создании сериалов по мотивам романов "Знаки дороги" Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.