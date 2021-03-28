Канадец с ножом напал на посетителей библиотеки

В городе Норт-Ванкувер в Канаде злоумышленник напал на людей в библиотеке, изрезав несколько человек острым предметом, сообщает zakon.kz.

В результате один человек погиб, шестеро были госпитализированы, передает CBC News.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311 — North Vancouver RCMP (@nvanrcmp) March 27, 2021

Похоже, подозреваемый действовал в одиночку. Из-за инцидента библиотека Линн Вэлли закрыта до конца дня. Угроза в данный момент отсутствует. Twitter полиции города Ванкувер

Злоумышленник задержан, его личность не разглашается. Начато расследование. Власти пока не называют случившиеся терактом.