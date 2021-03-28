Поветкин уступил Уайту и утратил пояс временного чемпиона WBC

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту бой-реванш, который проходил в Гибралтаре, сообщает zakon.kz.

Первая встреча спортсменов состоялась в августе прошлого года. Тогда Александр победил брутальным нокаутом в пятом раунде: британец выбросил правый прямой, российский боксер уклонился влево и нанес сокрушительный апперкот.

27 марта 2021 года рефери остановил бой в четвертом раунде. Поветкин пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Победу Уайту присудили техническим нокаутом.

THE BODY SNATCHER ???? pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Таким образом 41-летний спортсмен лишился титула временного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории и перестал быть обязательным претендентом на титул на пояс WBC в тяжелом весе, которым в настоящее время владеет американский спортсмен Тайсон Фьюри.

По общему мнению, обратила на себя внимание неважная физическая форма Поветкина, который выглядел намного хуже по сравнению с первым боем с Уайтом. У россиянина снизились скорость ударов и реакция, периодически он терял равновесие, был тяжеловат на ногах и устал уже во втором раунде.

Теперь в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. У Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.