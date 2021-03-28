Убийство в Алматы – появилось видео, на котором девушка заходит в лифт со своим убийцей

В Сети появилось видео, как 19-летняя Аяжан Едилова заходит в лифт со своим убийцей, сообщает zakon.kz.

Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал телеканал 31.

19-летняя Аяжан Едилова пропала в Алматы 19 марта. 22 марта ее нашли зверски убитой.

Полиция начала расследование по статье "Убийство". Был задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Тело Аяжан Едиловой нашли в расчлененном состоянии. Останки подозреваемый успел вывезти из дома и выкинуть в мусорные баки.

Известно, что девушка на протяжении трех дней переписывалась с этим парнем, а позже приехала на встречу с ним. Это послужило толчком к догадкам, что у девушки была с будущим убийцей романтическая связь. Родные уверены, что была рабочая встреча.