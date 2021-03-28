Эксперт о матче со сборной Франции: Казахстану будет непросто

Казахстанский спортивный журналист Ерзат Сергазин дал прогноз перед матчем сборной Казахстана с Францией в рамках отборочной кампании к ЧМ-2022, передает zakon.kz.

По его словам, Франция - это сильнейшая команда планеты. И отсутствие в ее рядах Киллиана Мбаппе не сыграет своей роли.

Помимо Мбаппе есть ряд высококлассных футболистов, которые выступают в ведущих клубах Европы. Казахстану будет непросто. Я думаю, если счет будет крупным, для нас это не станет удивлением, - сказал Сергазин.

Эксперт также высказался и о выходе наших игроков под попечительством Талгата Байсуфинова. Раньше сборную Казахстана тренировали только иностранные специалисты.

Мы все знаем, что Байсуфинов один из тех специалистов, который умеет мотивировать. Если вспомнить матч с поляками на Астана Арене, когда мы уступали крепкому сопернику, тем не менее мы смогли вырвать ничью - 2:2. Я думаю, что это заслуга Байсуфинова, который смог настроить футболистов. Если он сможет настроить наших ребят, и мы сумеем забить первыми, то это будет непредсказуемый исход, которому поклонники футбола во всем мире могут удивиться. Нам нужно первыми забить гол, грамотно отбиваться и добиться положительного результата, - отметил Сергазин.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Александр Неценко дал игре сборной Франции с Украиной, которая завершилась со счетом 1:1. Российский ведущий отметил недостаточную игру французов. Ерзат Сергазин ответил на вопрос, может ли состояние французских футболистов сказаться на окончательном результате игры с Казахстаном.

Не стоит ставить в один ряд Казахстан с Украиной, при всем уважении и патриотизме к нашим игрокам. Мы пока не можем считаться себя в футбольном плане с Украиной. Ведь Украина выступала не только с Францией, но и с другими сильными соперниками. В матче с Францией Украина смогла реализовать свой момент и выстоять. К тому же французы играли дома. Сейчас игры проходят без болельщиков, это не положительным образом сказывается на скоростных качествах. Если мы проиграем со счетом 1:2, для меня, любящего казахстанский спорт и болеющего за нашу сборную... Конечно, мы не получим за это очки. Тем не менее, хотелось бы проигрывать достойно, чтобы футболисты показывали моральные качества, "пластались" на каждом сантиметре поля. Мы помним бойцовские качества Андрея Карповича, Сергея Тимофеева. Это те игроки, которые оставили яркий след. Да, они не могли конкурировать в плане мастерства, но за счет волевых качеств и самоотдачи они не оставляли равнодушными болельщиков, - подчеркнул эксперт.

По его мнению, если сборная Казахстана не проиграет безвольно после первого тайма, казахстанский болельщик может простить поражение при достойной битве.

Нам буквально через три дня предстоит выездная игра с Украиной, конечно шансов мало, как и в сегодняшнем поединке. Тем не менее, за счет самоотдачи мы можем компенсировать отсутствие мастерства. Безусловно, в первую очередь, нужно показать достойный. Мы не можем сравнить чемпионаты Казахстана и Франции и уровень мастерства игроков. На положительный результат рассчитывать сложно, тем не менее мы видим, как выигрывает Люксембург и другие карликовые государства, которые бьются и зарабатывают очки. Мяч круглый, шансы на положительный исход всегда есть, но пока в это верится с трудом, -заключил он.

Матч между сборными Казахстана и Франции состоится сегодня, 28 марта. Начало в 19:00 по времени Нур-Султана.