Аварийная посадка самолета Boeing из Москвы ожидается в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара ожидается аварийная посадка Boeing-737 из Москвы, передает zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Краснодара, самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения из-за неисправности закрылков.

Аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна Boeing-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево - Краснодар. Сообщается, что произошло рассогласование механизации закрылков. Объявлена аварийная посадка. представитель пресс-службы аэропорта Краснодара

По некоторым данным, на борту находятся 149 человек.