Летевший из Москвы с неисправными закрылками Boeing благополучно сел в Краснодаре

Ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре самолет Boeing-737 благополучно приземлился в краснодарском аэропорту, передает zakon.kz.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.
Самолет приземлился, посадка [прошла] благополучно в 18:19. пресс-служба аэропорта Краснодара
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших в результате инцидента нет.
В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что в данный момент ведомство выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что Boeing-737, следующий из Москвы в Краснодар, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения из-за рассогласования механизации закрылков.
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