Почему Пашинян хочет запретить экспорт медной руды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в среднесрочной перспективе нужно добиться запрета на экспорт медной руды, передает zakon.kz.

Цены на медь с 2000 года выросли почти в 6-7 раз. Армения является одной из самых богатых стран мира по запасам меди. Многие говорят, что медь - это "нефть" XXI века, и очевидно, что цены на медь будут очень высокими в XXI веке, так как она является главным компонентом при производстве двигателей для электромобилей, - цитирует РИА Новости Пашиняна.

Страна, как отметил премьер Армении, пока не может полностью воспользоваться этим богатством, так как в основном экспортирует руду.

Мы должны поставить перед собой задачу ограничить, а в среднесрочной перспективе – вообще запретить экспорт руды, чтобы из Армении было возможно экспортировать лишь готовую продукцию из меди. Никол Пашинян

Для этого, по его словам, стране нужна железная дорога. В частности, премьер отметил, что побочным продуктом при производстве меди является серная кислота, "которая не может накапливаться в Армении".

Это тоже товар, а для его экспорта из страны нужна железная дорога, - сказал он.

Также Пашинян отметил, что железная дорога нужна и для деятельности перерабатывающих предприятий.

Если в послевоенный период (после эскалации конфликта осенью 2020 года - прим. ред.) нам удастся добиться открытия железнодорожных коммуникаций, у нас появится возможность эффективно использовать "второй нефтью", - отметил премьер.

Он добавил, что возможность использования коммуникациями должна быть обоюдной для Армении и Азербайджана.

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