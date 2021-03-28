В Нур-Султане, Шымкенте и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Шымкенте и 11 областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 29 марта в Нур-Султане ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гроза, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза.

В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В Таразе ночью и утром ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. В Павлодаре ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается на большей части ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

29-30 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Караганде ночью 29 марта ожидаются гололед, низовая метель.

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