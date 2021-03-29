Возникновение аллергии связали со стрессом

Японские ученые из городского университета Осаки провели исследование, в котором оценивали влияние стресса на возникновение аллергии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Как сообщает International Journal of Molecular Sciences, в результате наблюдений выяснилось, что существует связь между сильными аллергическими реакциями и гормоном стресса, высвобождающим кортикотропин.

Ведущий автор исследования профессор Мика Яманака-Такаичи отметила, что зачастую встречает пациентов, которые жалуются, что из-за психологического стресса у них усугубляется аллергия.

Именно это побудило меня провести исследование, — приводит ее слова "Ридус".

Так, в рамках исследования ученые добавили CRH к органной культуре носовой полости. В результате они увидели, что произошло значительное увеличение тучных клеток, участвующих в развитии аллергической и анафилактической реакций. Отмечается, что такая же реакция наблюдалась в слизистой оболочке носа мышей.