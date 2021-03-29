В Нур-Султане из-за непотушенной сигареты горела квартира 

В одном из жилых комплексов Нур-Султана произошел пожар из-за непотушенной сигареты, передает zakon.kz.

28 марта в 23:33 в ДЧС столицы поступило сообщение о том, что в жилом комплексе "Алатау" на пятом этаже горит квартира.

На место вызова выехали пожарные. Они установили, что квартира полностью охвачена огнем. Горели мебель, домашние вещи на площади 40 кв.м. Пожар ликвидировали в 00:15 минут.

Предварительной причиной пожара является непотушенная сигарета. Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности. Там напомнили, что одной из наиболее распространенных причин бытовых пожаров является неосторожное обращение с огнем при курении.