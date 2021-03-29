Мадридский "Реал" оценил работу казахстанского художника

Казахстанский художник Канат Нуртазин, работающий в смешанной технике, привлек внимание знаменитого испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" к одной из своих работ, передает zakon.kz.

4 дня назад мадридский "Реал" объявил о проведении челленджа #RMEditChallenge, суть которого состоит в том, чтобы отредактировать хотя бы одну из предложенных фотографий с матчей Лиги чемпионов с участием "Реала". Любителям футбола нужно было показать творческую сторону, создав дизайн с использованием изображений. В качестве награды клуб выкладывает творческие работы в своем официальном аккаунте в Instagram.

Казахстанец Канат Нуртазин, автор интересных работ в разных техниках, в том числе вырезание картин и надписей на предметах, не остался в стороне - он повторил одну из фотографий с капитаном клуба Серхио Рамосом на кленовом листе, точнее, вырезал ее. Это очень тонкая работа, ведь вырезать приходилось даже самые мелкие детали. Судя по фото и в идео, у казахстанца получилось скопировать фотографию в мельчайших подробностях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Весь процесс он записал на видео и, о чудо, мадридский "Реал" заметил талантливую работу и опубликовал ее у себя на страничке.

Из поста Каната становится понятно, что привлечь внимание "Реала" к своей работе ему удалось лишь со второй попытки.