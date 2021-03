Застрявшее в Суэцком канале судно сняли с мели

Судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, сняли с мели. Об этом сообщает Bloomberg, передает zakon.kz.

Остается неизвестным, как скоро канал будет открыт для движения судов.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi