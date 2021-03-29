​Сын Шумахера дебютировал в Формуле-1

Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, дебютировал в Формуле-1. 30 лет назад во всемирно известном чемпионате впервые появился его отец, передает zakon.kz со ссылкой на Autosport.

21-летний Мик присоединился к команде Haas F1 Team. Будучи членом Академии пилотов Ferrari, в прошлом году он выиграл титул чемпиона Формулы-2. В 2018 году он стал чемпионом Формулы-3.

В детстве я мечтал об этом в течение 15 лет, и вот я здесь. Это очень эмоциональный и приятный момент. Мой отец вышел на первую гонку в Формуле-1 30 лет назад. Мы должны быть в состоянии извлечь как можно больше знаний из свободных тренировок и квалификаций, чтобы затем выложиться на полную, - сказал Мик.

К сожалению, отец гонщика не смог наблюдать за дебютом сына, так как он продолжает восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году в результате несчастного случая при катании на лыжах. После того, как Михаэля доставили в больницу, его поместили в медикаментозную кому до июня 2014 года. Позже гонщика перевезли домой для амбулаторного лечения и реабилитации.

Руководитель команды Haas F1 Team Гюнтер Штайнер заявил, что пока не ожидает от Мика "отличительных результатов", поскольку он все еще обучается.

В этом году у Мика не будет больших результатов. Главным результатом будет то, что он узнает как можно больше и будет готов к выходу. Он не задержится здесь на два года, как это обычно бывает в Формуле-2 или в Формуле-3. Здесь начинается его карьера. Первый год здесь всегда трудный. Мы приняли решение, что не будем торопить события, а сосредоточимся на следующий год, - сказал Штайнер.

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