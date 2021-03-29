Какие требования предъявляются к охранным фирмам и их сотрудникам

Министр внутренних дел РК своим приказом от 15 марта 2021 года внес изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности, передает zakon.kz.
Так, должность руководителя частной охранной организации, в том числе филиала и представительства, не может занимать лицо:
При этом необходимо предоставить документы:
Должность охранника не может занимать лицо:
Кроме того, с 17 июля 2021 года вводится новая глава, предусматривающая требования для охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.
Такие объекты должны иметь радиосвязь, не менее двух мобильных групп (групп оперативного реагирования), обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов, а также служебное, в том числе огнестрельное оружие.
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