Ради COVID-эксперимента провели концерт для 5000 человек в Барселоне

Ради COVID-эксперимента провели концерт рок-группы Love of Lesbian для 5000 человек в Барселоне, сообщает zakon.kz.

Зрителей обязали носить маски и сдать тест на COVID-19. При этом правило социального дистанцирования можно было не соблюдать.

По информации Axios, главная идея первого коммерческого мероприятия такого масштаба в Европе за время пандемии - это экспериментально проверить, насколько безопасно проводить массовые мероприятия.

Организаторам пришлось получить особое разрешение властей, потому что в Испании действует запрет на сборы группами более четырех человек.

Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Все билеты на концерт были проданы заранее, в стоимость входило тестирование и маска, которую выдавали на входе.

Через две недели специалисты сравнят показатель заболеваемости среди 5000 посетителей концерта и населения в целом.