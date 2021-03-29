Казахстанка поразила всех на украинском "Голосе". Она в четвертьфинале

Казахстанская певица Диляра Дидаркызы продолжает уверенно идти к финалу на телевизионном конкурсе !"Голос Країни". Она успешно преодолевает раунд за раундом, передает zakon.kz.

Наша соотечественница на этот раз исполнила песню Тины Кароль "Ноченька". Выступление получилось настолько чувственным, что по окончании номера Тина спела с Дилярой дуэтом.

Это было решение продюсеров. Но я надеюсь, что у меня получилось достойно исполнить ее. Я, конечно, исполнила ее не так, как Тина Кароль, но я попыталась и надеюсь, всем понравилось, - сказала казахстанка.

Столь чувственное исполнение не оставило вариантов наставнику Диляры, популярному певцу Олегу Виннику, как отдать ей первое на тот момент место. Таким образом, шоу покинула другая участница из его команды Анна Шерри.