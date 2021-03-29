Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

В Алматы полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию, сообщает zakon.kz.

Лаборатория функционировала в неприметном частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе.

В ходе санкционированного обыска дома в процессуальном порядке изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, лабораторные стеклянные колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества "Мефедрон". Установлено, что компоненты для наркотика подозреваемые получали с Российской Федерации посредством услуг транспортно-логистической компании, – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По изъятым веществам, в том числе 3 кг в высушенном виде и еще 10 кг приготовленных к реализации, назначены судебно-химическая экспертиза.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 297 УК РК. Свою вину они полностью признали.

Произведенный товар, как правило, путем закладок они реализовывали на территории Медеуского, Бостандыкского и Наурызбайского районов.

Задержанные водворены в ИВС. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям.