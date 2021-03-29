Антимонопольщики ведут расследование на рынках лекарств и авиаперевозок

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о разработанном Национальном проекте по развитию конкуренции, который включает два базовых направления и 33 основных проекта. Данные проекты призваны снять барьеры и обеспечить равный доступ на рынки биржевой торговли, электроэнергетики, сельхозпродукции, транспорта, связи, IT-услуг.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске системы биржевой торговли. 25 марта 2021 года начаты торги битумом, 31 марта стартуют продажи бензина, в апреле начнется торговля углем, что позволит сделать рынок прозрачным и более предсказуемым, получить котировки рыночных цен. В ближайшее время заработает Ситуационный центр при Биржевом комитете Республики Казахстан. С учетом особенностей формирования рынка муки и его экспортного потенциала Главой государства принято решение о преждевременности включения муки в перечень биржевых товаров.

Серик Жумангарин также рассказал, что в ходе выполнения поручения Президента по анализу доступа к подъездным путям: разработаны правила, регламентирующие формирование вагонов перевозчиками для грузополучателей, сроки проведения ремонтных работ на путях, на текущей неделе будет заключен акт антимонопольного комплаенса, а также обеспечен допуск на все пути альтернативных перевозчиков.

В настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся антимонопольные расследования в отношении ТОО "Богатырь Комир", АО "Air Astana", АО "Scat", а также на рынке лекарственных средств.

Кроме того, Глава государства был ознакомлен с планируемыми новеллами законопроекта по вопросам конкуренции.

Президент дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития конкуренции, улучшения взаимодействия с правоохранительными органами, а также регулирования рынков лекарственных средств и социально значимых продовольственных товаров.