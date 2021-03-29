ТРЦ в Нур-Султане не будут работать в выходные дни

Торгово-развлекательным центрам, торговым домам и торговым центрам Нур-Султана запрещено работать в выходные дни, сообщает zakon.kz.

Обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим постановлением), - говорится в постановлении.

Строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме.

Новое постановление вступает в силу 30 марта.

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