Блокпосты не будут устанавливать вокруг Нур-Султана

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова заверила, что вокруг столицы не будут устанавливать блокпосты, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос введения блокпостов в городе не стоит. Мы надеемся, что принятые ограничительные меры дадут свой эффект. Будем следить за развитием эпидситуации в Нур-Султане. Мы не видим необходимости выставления жесткого локдауна и блокпостов. Сархат Бейсенова

С 30 марта в столице ужесточают карантин. Согласно постановлению, сокращается время работы ТРЦ и ТД в будние дни до 17:00 часов. В выходные дни их работа запрещена.

На дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники. Исключение - учащиеся выпускных 9, 11(12) классов.

Объектам общепита запрещено работать в выходные дни. Разрешена только доставка и заказы на вынос.

Тамила Языкова, Нур-Султан