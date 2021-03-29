Заболевшие казахстанцы жалеют, что не успели вакцинироваться

В соцсетях опять выкладывается множество новостей и постов о коронавирусной инфекции, казахстанцы пишут, что сами заболели или близкие люди, друзья и считают, что локдаун оправдан, сообщает zakon.kz.

Гульмира Топанова, например, пишет (здесь и далее стилистика сохранена): "Заболела хоть соблюдала все меры, и ещё каждые 15 минут мазала нос (студенты помнят мой набор пузырьков на столе), но за год этот вирус повысил свои агрессивные вибрации. Нюх, который я не хотела терять, остался при мне, тело болит, температура от 37 до 38,8.

Сожалею, что не успела вакцинироваться, планировала, но всегда была занята. Дочь ходит рядом с температурой и опухшим горлом.

Лежу дома, планирую пересмотреть приоритеты, где-то случился перебор".

Сценарист Лейла Ахинжанова сообщила, "Огромное спасибо все откликнувшимся. Ситуацию взяли на контроль. Врачи сильные. Очень испугалась. Тяжелое течение. Тимуру (Тимур Омаров, врач – Т.Н.) плохо, похоже - кризис. Сильные проблемы с дыханием. Я деморализована. Пожалуйста, если есть медики, врачи - подскажите сильных пульмонологов".

Ержан Матчанов: "В этот раз, с начала марта, в моем окружении заболели КВ следующие лица: родная сестра и ее муж (жезде лежит в стационаре), қайн- әпке (лежит в стационаре), семья моего друга и ещё друг, страдающий диабетом. Все в Алматы живут. В прошлом году, летом, такого в моем окружении не было.

Сегодня привёз жезде домой, его выписали из больницы. Состояние тяжёлое. Купили кислородный аппарат для него. Надеюсь сестра его выходит. Медсестра этой же модульной больницы говорит, что сегодня поступили 70 больных КВИ. Это при вместимости 300 мест. За один день!

По-моему, локдаун оправдан, но государство должно помочь жителям. Нужны отсрочки по кредитам, социальная помощь, единовременная компенсация и и.д.

А если не будет хватать мест в стационарах, что тогда? Будут ли организованы стадионы и административные здания для принятия больных? Есть ли достаточно лекарств и препаратов? И это не паника, а проверка готовности нас и государства".

Жанар Жаканбаева, руководитель Call-центра в ГКБ №7: "Дорогие! Сидите дома эти две недели, пока не стабилизируется эпидситуация. Минимизируйте выходы из дому.

Понимаю отлично, что очень тяжело не зарабатывать, не гулять весной, - потерпите! У вас хоть есть возможность отсидеться дома, подумайте о медработниках, которые не могут себе этого позволить".

Anar Tyleybaeva: "Вакцину получила в пятницу. Спутник. Слабость два дня, небольшая температура, место укола будто немного воспалилось. Сегодня уже лучше. Пару дней перетерпеть стоит, если это поможет повысить вероятность устойчивости к вирусу. Спрашивают, зачем сделала? Отвечаю, чтобы уберечь родных от риска заражения от меня. И потом, паспорт вакцинации всё-равно понадобится для поездки за рубеж. Через три недели напишу как перенесу вторую дозу. Полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после второго компонента вакцины, то есть на 42 день от момента начала курса вакцинации. В этот период желательно максимально беречься".

И очень часто казахстанцы стали спрашивать в соцсетях друг друга, кто уже сделал себе вакцину, какую, какие ощущения, самочувствие и так далее.

Между тем, Казахстан уже приблизился к "красной" зоне. По последним данным, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская область и ЗКО. В "желтой" зоне - Актюбинская, Алматинская, Карагандинская области. Остальные регионы в "зеленой" зоне. Число больных коронавирусом в стране продолжает расти. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество – в Алматы (510) и Нур-Султане (382). В Алматы продлен жесткий карантин, также ужесточается карантинные ограничения в Нур-Султане. К сожалению, многие граждане не вникают в создавшуюся ситуацию и критически подходят к предпринимаемым мерам безопасности.

Как сообщил главный санврач Алматы Бекшин, уже обнаружены новые штаммы коронавируса: британский, южноафриканский, которые очень заразны.

По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, "если смотреть по репродуктивности, по тому, как быстро заражаются, по уханьскому вирусу было 1:1, теперь 1:5 и 1:7. То есть очень заразный вирус, быстрее заражает, большее количество заражает и последствия очень тяжелые, и симптомы другие. По этому сегодня мы имеем такую ситуацию - на утро мы имеем 510 заболевших. Если смотреть статистику прошлых недель и месяцев, то у нас, если раньше было бессимптомных много, сейчас уже с симптомами много. Другой вирус, другой штамм и по-другому заражает, последствия другие".

Учитывая складывающуюся эпидситуацию, многие казахстанцы, в том числе алматинцы уже сами изъявляют желание вакцинироваться. Градоначальник Сагинтаев отметил, что "массовая вакцинация алматинцев начнется с апреля. Минздрав обещал дать больше доз для нас. Также внимание уделят пригороду".

Алматы не будут пока закрывать, но будет усилен пеший патруль для уменьшения скопления в общественных местах и контроль за соблюдением масочного режима.

Подготовила Торгын Нурсеитова