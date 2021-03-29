Грозит ли Нур-Султану жесткий локдаун, ответила главный санврач города

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова во время брифинга в СЦК прокомментировала вопрос по поводу того, в каких случаях может быть введен локдаун в столице, передает корреспондент zakon.kz.

Два критерия в основном принимаются во внимание, это интенсивный показатель и R-число. Уже при этих двух показателях решается вопрос об ужесточении карантинных мер. А жесткий локдаун, он уже будет определяться, когда пойдет очень большая нагрузка на стационарную помощь города, когда стационары не будут справляться с оказанием медпомощи населению, - сказала Бейсенова.

При этом она добавила, что данных критериев недостаточно для введения локдауна по типу марта 2020 года.

Ужесточающие меры принимаются в зависимости от ситуации. На сегодняшний день у нас превышено R выше одного и эффективный показатель заболеваемости за неделю составил 153,5. Это уже является одним из показателей для ужесточения карантинных ограничительных мер. Вопросы локдауна, это, конечно, вопрос очень серьезный, поэтому он будет обсуждаться уже на более высоком уровне и приниматься решение. главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова

Оксана Скибан, Нур-Султан