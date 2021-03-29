Это не проблема - 2 дозы вакцины от COVID-19 можно получить в разных регионах

На брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что если человек привился первой дозой вакцины "Спутник V" в одном регионе и вдруг он переехал или уехал по делам в другой регион, то уже там он может получить вторую дозу, передает корреспондент zakon.kz.

Вдруг пациент переедет или поедет в другой регион - сейчас в век цифровизации этот вопрос министерство здравоохранения практически разрешило. Вторую вакцину можно будет получить, находясь в другом регионе или другой части города. Это не проблема сейчас. Тимур Муратов

Он также проинформировал, как будут работать мобильные прививочные пункты, которые планируют открыть в ТРЦ.

В мобильных прививочных пунктах будут работать те же медицинские работники, которые имеют опыт работы в поликлинике. Конечно, некоторые приспособления придется сделать. Необходимо будет создать небольшую зону ожидания и наблюдения пациентов. Также предварительно пациент будет осмотрен доктором. Предварительный осмотр физического состояния, замер температуры, артериального давления, сатурации, опрос анамнеза. После этого будет проводиться отбор на вакцинацию, - уточнил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан.