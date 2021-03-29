Бекшин объяснил, почему разрешили работать "летникам" в Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему разрешили работать "летникам", сообщает zakon.kz.

Было принято новое постановление. Летние террасы объектов общепита будут работать с 7:00 до 22:00. Время работы объектов общепита на вынос не будет ограничиваться.

Со стороны Ассоциации предпринимателей поступило предложение вернуться к форме работы с использованием летних террас.

Мы его рассмотрели. Через неделю погода уже распогодится и будет возможность уже на свежем воздухе оказывать услуги предприятиям общепита, - сказал он.

110 предприятий зарегистрированы в программе "ASHYQ".