Полицейский найден повешенным в Атырауской области

25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции. 29 марта, утром, его тело нашли на стадионе села Курмангазы висящим в петле на турнике, сообщает zakon.kz.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), передает azh.kz.

Это не первый случай в регионе. 19 марта у себя дома, за несколько дней до своей свадьбы, умерла лейтенант полиции, работавшая психологом в ГУП. 20 марта в Махамбетском районе в реке был обнаружен труп 25-летнего полицейского. Его автомобиль стоял недалеко на берегу с ключом в замке зажигания.

По факту смерти сотрудника полиции 1996 года рождения, произошедшего 29 марта этого года в Курмангазинском районе, в настоящее время проводится досудебное расследование. заместитель начальника департамента полиции по Атырауской области Алихан Байдосов

Сотрудница Управления полиции города Атырау, по его словам, скончалась от болезни.

Также проводятся следственные действия по факту смерти полицейского, тело которого было найдено 20 марта в реке Урал.